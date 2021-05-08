يستفيد منها 375 قرية.. رئيس الوزراء يتابع مبادرة "حياة كريمة" وتطوير القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 375 قرية، فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في خطة العام المالي الجاري، في قرى 51 مركزا، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في خطة العام المالي الجاري 2020/2021، المرحلة الثانية.

كما يتابع مدبولي مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والموقف التنفيذي لمشروع وممشى أهل مصر.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في وضع تصور للكيان المؤسسي الذي سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مروري للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها في أعمال التطوير.