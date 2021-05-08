ماذا يحدث في فلسطين؟.. جهاد الحرازين يجيب

يجب أن يكون هناك تحرك دولى

"إنني أطالب المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الأخيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".