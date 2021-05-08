الإشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الاسرائيلية
ماذا يحدث في فلسطين؟.. جهاد الحرازين يجيب
تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، في مدينة القدس الشرقية وإقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الاقصى وإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت على المتظاهرين، مما أسفر عن وقوع قتيلين وأكثر من مئه مصاب من المتظاهرين الفلسطينيين وفقا لما ذكره الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر إسرائيلية.
محاولة لـ تغير الوضع الجغرافي في القدي من جانب الاحتلال
وفي هذا الصدد يوضح الدكتور "جمال الحرازين" القيادى بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسة بجامعة القدس، أنه منذ فترة دولة الاحتلال تحاول تغير الوضع الديمغرافى والجغرافى بمدينة القدس، والذى يواجه دائما بحالة من الصمود والتحدى والعزيمة والارادة الفلسطينية التى توقف تلك المخططات.
مؤامرة على القدس
وتابع "جهاد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه الأن اشتدت المؤامرة اكثر على مدينة القدس، بعدما قام الاحتلال بمحاولة فرض خططه خاصة بعملية وضع الحواجز ومنع المقدسين من الوصول الى أماكن العبادة والصلاة ومهاجمتهم للمسجد الاقصى وكنيسة القيامة، الأمر الذى تطلب حراكا جماهيريا فاعلا لـ مواجهة حالة التغول الاسرائيلى.
الإستيلاذ على مناول بـ حى الشيخ جراح
وأكمل: "ولم يكتفوا بهذا بل أيضا قامت مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين بالاستيلاء على منازل العائلات بـ حى الشيخ جراح ومحاولة السيطرة عليها وسرقتها برعاية وحماية شرطة وجيش الاحتلال، الامر الذى أدى لـ وجود مواجهة حتمية بين المحتل وأبناء الشعب الفلسطينى بـ القدس.
إستمرار المواجهات
وأوضح: أن المواجهة مازالت مستمرة وخاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى واطلاق الرصاص الحى والمطاطى والغاز على المتظاهرين واعتقال البعض منهم.
محاولة بسط السيطرة على مدينة القدس من جانب الاحتلال
وأضاف: أن كل تلك التطورات والأحداث اليومية التى تشهدها مدينة القدس تأتى فى سياق محاولة الاحتلال لـ بسط سيطرته على المدينة والعمل على تهويدها وإنهاء أى وجود عربى إسلامى ومسيحى فيها.
تماسك الشعب الفلسطيني
وتابع: "هناك حالة من الصمود والتمسك بالارض من قبل الشعب الفلسطينى وبـ حقه فى المدينة المقدسة، أمام تلك الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وأمام جرائمهم المتواصلة والتى هى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقى.
يجب أن يكون هناك تحرك دولى
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: أنه يجب أن يكون هناك تحركا دوليا وعربيا واسلاميا فاعلا تجاه نصرة الشعب الفلسطينى القابض على الجمر واسقاط قناع الزيف والخداع عن وجه دولة الاحتلال العنصرى والفاشى.
توجيه القيادة الفليسطينية رسائل للمجتمع الدولى
وأوضح: أن القيادة الفلسطينية توجهت بـ رسائل إلى المنظمات الدولية والدول الفاعلة بـ المجتمع الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى، وكانت هناك ردود فعل ايجابية وتصريحات صدرت عن عدة دول ومنظمات تدعو لوقف تلك الجرائم التى ترتكب بالقدس على أيدى قوات الاحتلال.
إنتهاك القاون الدولى والقيام بجرائم حرب
وطالب جهاد: أن يكون هناك فعلا وموقفا حقيقيا تجاه تلك الانتهاكات والاعتداءات والتى جميعها تعد انتهاكا للقانون الدولى والاتفاقيات والقرارات الدولية، ولتحجيم دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وخاصة الأن بسب ما يجرى في القدس من جريمة التهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين.
تحرك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى
وإختتم: "قد نشهد في الايام المقبلة بعض التحركات على الصعيد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى ومجلس الامن لعقد جلسات يكون لها دورا فى وقف تلك الجرائم الاسرائيلية".
كلمة الرئيس الفلسطيني
وكان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قد طلب، أمس الجمعة، من سفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها على الشعب الفلسطيني عبر تليفزيون فلسطين، بـ طلب لعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
مطالبة عباس لـ توفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني
حيث أضاف عباس: "إنني أطالب المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الأخيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".
عباس يثنى على موقف الشعب الفلسطيني الشجاع
ووجه كلامة إلى الشعب الفسلطينى قائلا: "أحيي وقفتكم الشجاعة في الدفاع عن القدس عاصمتنا الأبدية بكافة أحيائها ودفاعكم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح بشكل خاص".
الإصرار على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني
"وأكد على أن بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس".
تحمل دولة الإحتلال مسؤلية ما يجرى