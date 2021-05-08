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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لنصبه علي مواطنين وجمع اموال لاستثمارها فى تجارة المواد الغذائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط شخص متهم بالنصب استولى على أموال عددا من المواطنين، بدعوى استثمارها فى تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية.


كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد إستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

 

وتوصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا إلى قيام أحد الأشخاص  مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح.

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وأشارت التحريات إلى أن هذا الشخص تمكن خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.


وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

ضبط شخص جمع اموال قضية نصب استثمار مواد غذائية أخبار محافظة الغربية

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