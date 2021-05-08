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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر وموعد إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر وموعد إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 3

أكدت تسريبات موعد إطلاق وسعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وذلك بعدما ذكرت عدد من التقارير أن شركة سامسونج قد تقدمت بطلب للحصول على علامة تجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في منذ يومين فى 6 مايو .

 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن التقارير تدل على أن العلامة التجارية مسجلة تحت الفئة 9 تحت بند هواتف ذكية وأجهزة لوحية ، وقلم إلكتروني، ومن المثير للاهتمام أن تسجيل العلامة التجارية لجهاز Galaxy Z Flip في العام الماضي لم يذكر أي شيء يتعلق بالقلم الذكى.

 

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وسيبلغ سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج، سيكون حوالى 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل 17 ألف حوالى جنيه مصرى.

 

وفقا للموقع فإن هاتف 3 القابل للطى من سامسونج من المتوقع بشكل كبير أن يتم إصداره فى 3 أغسطس القادم، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا . 


  وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3، على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطاريتين من خليتين مستقلتين، مع شاحن في العلبة من نوع Adaptive Fast Charge بقوة 9 فولت عند 1.67 أمبير.

 

وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطى من سامسونج مع زجاج من نوع  UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف  Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG  لتصدره بسعر أرخص.

 

وسيصدر هاتف Galaxy Z Flip 3 ب 8ألوان وهى الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، أى بدون نوتش أو أى ثقوب فى شاشة الهاتف.
 

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