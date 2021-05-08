حقيقة سقوط الصاروخ الصيني في منطقة عربية .. وموعد السقوط

ينتظر العالم خلال الساعات القادمة سقوط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الذي خرج عن سيطرة دولة الصين بعد إطلاقه في 29 إبريل الماضي ، وذلك وفقا للاراء الخاصة ببعض علماء الفلك ، والذين توقعو سقوط الصاروخ خلال الساعات المقبلة وتحديدا في الفترة من الساعة التاسعة مساء اليوم ، وحتى السابعة من صباح غد الاحد الموافق 9 من شهر مايو الجاري.

وتداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تشير إلى احتمالات سقوط الصاروخ الصيني بالعديد من المناطق العربية، مثل شمال السوادن ، وسوريا ، والعراق ، وفلسطين خاصة وأن حركته ليست مستقرة حتى الان .

وفي هذا الإطار قال الدكتور ياسر عبد الهادي ، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إنه لا يوجد أي معلومات مؤكدة حتى الان بشأن مكان سقوط هذا الصاروخ ، أو موعد سقوطه .

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وأضاف خلال تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الصاروخ الصيني لا يتحرك بشكل ثابت أو مستقر ، لافتا إلى أن كل هذه الاراء مجرد توقعات وليست معلومة مؤكدة نستطيع أن نسلم بصحتها .

وأشار إلى أن الجميع يأمل في استعادة السيطرة عليه مرة أخرى من قبل الصين ، عند بلوغه مستوى أو مسافة معينة مما يؤدي إلى تجنب قلق الجميع .

جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بمتابعة ورصد كافة تحركات هذا الصاروخ على مدار اليوم ، من خلال غرفة العمليات المشكلة من قبل المعهد .