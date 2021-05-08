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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: توريد ما يزيد عن 73 ألف طن قمح.. والانتهاء من حصاد 84 ألف فدان حتى الآن

صدى البلد

أكد  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على استمرار توريد محصول القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء عمليات التوريد وحتى الآن (73 ألف و 821 طن ) وتم الانتهاء من حصاد 84 ألف فدان من محصول القمح في مدن ومراكز المحافظة حتى الأن بإجمالي مساحة منزرعة تقدر بنحو 126 ألف و 669 فدان. 


وشدد محافظ المنوفية على تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح ومناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .

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جدير بالذكر أنه قد بدأت  عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة في استقبال محصول القمح في 20 إبريل الماضي  حسب الضوابط المقررة لذلك ، بإجمالي (14) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر منهم (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و (4) صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد (2) صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

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