أقدام ثقيلة.. ميدو يعلق على أداء توتنهام أمام ليدز يونايتد

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لـ الزمالك عن رايه في أداء توتهام امام ليدز يونايتد، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ لاعبي توتنهام يبدوا عليهم الارهاق … اقدام ثقيلة”.

وأعلن راين ماسون المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة ليدز يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أورير - سيرجي أورير - توبي ألدرفيريلد - إريك داير - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - بيير هويبرج - ديلي ألي.

خط الهجوم: جاريث بيل - سون - هاري كين.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم، في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.