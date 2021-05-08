قلبي اطمأن يوزع بطاقات سعادة على أهالي السودان.. فيديو

عرض برنامج "قلبي اطمأن" فى الحلقة الـ 25 من الموسم الرابع، أهم المبادرات التى تم تصويرها طوال الموسم للعرض فى شهر رمضان بعنوان “ الوقف” وهو الاستثمار مع الله وطريقة تبرع دائمة ، وهى سبب رئيسى لتوفير المياه وزراعة الأراضى ومحاربة الفقر بكافة أشكاله .

وبدأ غيث مقدم البرنامج بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وذهب إلى رجل سودانى من الجزيرة مدنى ويعمل مدرس لغة عربية ومنحه كروت السعادة ومنها أموال ومركز لتدريس اللغة العربية



جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.



