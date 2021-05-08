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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 570 حكما وضبط 542 مخالفة مرورية و16 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة اليوم السبت لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام و (400) جرام شابو  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 570 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (140) حكم حبس جزئي، و ( 26 ) حكم حبس مستأنف، و( 314 ) أحكام غرامات، و( 88) أحكام المخالفات .

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 16 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية فقد تم ضبط 542 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 121  مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 87 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفة متنوعة.

وقد تركت نتائج الحملات الأمنية المتتالية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين ، كما رسخت هذه الحملات شعور المواطنين بالأمن والأمان ، علاوة على أنها عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بالشكل المطلوب .

 يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية امن اسوان اللواء عصام عثمان

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