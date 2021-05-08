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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 119 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع الغذائية والخدمات اللازمة بكميات كبيرة، فضلا عن  الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة وإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على الالتزام  بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص في المنوفية


وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم تحرير 119 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة، تنوع بين 64  محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و55 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.


وأضاف المحاسب عاطف الجمال بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بناحية المنطقة الصناعية الثانية بقويسنا ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته أعلافا مجهولة المصدر وضبط 24 طن ذرة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، كما تم تحرير محضر آخر بمنوف ضد صاحب محل بيع لعب أطفال مجهولة المصدر وضبط 5500 ألعاب نارية.

 

وأشار إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات التموين بمراكز المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل على حلها فوراً.


من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المعروضات لضمان عدم استغلال المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات تموينيه

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