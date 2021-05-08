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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ شمال سيناء يوضح مخطط الدولة لتطوير مدينة الشيخ زويد

صدى البلد

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة الشيخ زويد تعد من ضمن المدن التي تعرضت للضرر خلال الفترة الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية.
 

وأضاف “شوشة” خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه على نهاية العام الحالي سنقوم بتسليم الوحدات السكنية الجديدة لأهالي رفح، موضحا أن مدينة العريش حدث لها العديد من التطوير ولهذا يجب أن تحصل مدينة الشيخ زويد على جزء من التطوير.

 

وأوضح أن القيادة السياسية تولي شمال سيناء اهتمام واضح وكبير، لافتا إلى أن العمل يتم في كل مدن المحافظة ومن ضمنهم الشيخ زويد وبئر العبد.

 

ولفت إلى أن أهالي الشيخ زويد تطالب بتوفير المياه والكهرباء والطرق الخدمية، منوها إلى أن الدولة المصرية صرفت ما يقرب 650 مليار جنيه في تطوير محافظة شمال سيناء.
 

شمال سيناء الشيخ زويد رفح مدينة العريش اخبار التوك شو

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