محافظ قنا يتابع تشطيبات مبنى الوحدة المحلية بـ نجع حمادى



تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، أعمال التشطيبات النهائية بالمقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والمركز التكنولوجى، تمهيداً لإستلامه وبدء العمل به نهاية الشهر المقبل.



رافقه خلال الجولة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التتفيذية بالمحافظة.



أوضح محافظ قنا، بأنه من المقرر إنهاء أعمال توصيل الكهرباء وخطوط الإتصالات والإنترنت وكذلك تأثيث الإدارات والمكاتب بمبنى الوحدة المحلية الجديد و المركز التكنولوجى قبل ٣٠ يونيو المقبل تمهيداً لإنتقال الموظفين وبدء تقديم الخدمات للمواطنين.

و أكد محافظ قنا، بأن عملية التطوير تأتى في إطار سعى المحافظة لتقديم خدمه مميزه للمواطنين.

يذكر أن المقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي يقع على مساحة ١٠٠٠ م٢ و يتكون من ٥ طوابق بتكلفة إجمالية تصل إلى ١١ مليونا و ٥٠٠ ألف جنيه.

محافظ قنا يتابع أعمال الإنشاء بمبنى مجلس نجع حمادي

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