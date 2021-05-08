عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع تشطيبات مبنى الوحدة المحلية بـ نجع حمادى

محافظ قنا يتابع أعمال
محافظ قنا يتابع أعمال الإنشاء بمبنى مجلس نجع حمادي

 


تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، أعمال التشطيبات النهائية بالمقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والمركز التكنولوجى، تمهيداً لإستلامه وبدء العمل به نهاية الشهر المقبل.


رافقه خلال الجولة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التتفيذية بالمحافظة. 

 

محافظ قنا يتابع أعمال رفع ٥٠ طن قمامة ومخلفات بقرية"هوّ"

اندلاع النيران فى منزل وحوشين بقرية الكراتية في قنا


أوضح محافظ قنا، بأنه من المقرر إنهاء أعمال توصيل الكهرباء وخطوط الإتصالات والإنترنت وكذلك تأثيث الإدارات والمكاتب بمبنى الوحدة المحلية الجديد و المركز التكنولوجى قبل ٣٠ يونيو المقبل تمهيداً لإنتقال الموظفين وبدء تقديم الخدمات للمواطنين.

 

و أكد محافظ قنا، بأن عملية التطوير تأتى في إطار سعى المحافظة لتقديم خدمه مميزه للمواطنين.

 

يذكر أن المقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي يقع على مساحة ١٠٠٠ م٢ و يتكون من ٥ طوابق بتكلفة إجمالية تصل إلى  ١١ مليونا و ٥٠٠ ألف جنيه.

محافظ قنا يتابع أعمال الإنشاء بمبنى مجلس نجع حمادي

IMG-20210508-WA0062
IMG-20210508-WA0062
IMG-20210508-WA0059
IMG-20210508-WA0059
IMG-20210508-WA0060
IMG-20210508-WA0060
IMG-20210508-WA0058
IMG-20210508-WA0058
بالمقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية مركز ومدينة نجع حمادى المركز التكنولوجي بدء العمل به نهاية الشهر المقبل محافظ قنا اخبار قنا أعمال التشطيبات النهائية

موضوعات متعلقة

اندلاع النيران فى منزل وحوشين بقرية الكراتية في قنا

محافظ قنا يتابع استلام رصف طريق الرنان الغربى بنجع حمادي

ترشيحاتنا

الصاروخ الصيني وقع في المياه.. ردود الأفعال حول مقلب نسرين طافش

طلب عاجل من فلسطين للجامعة العربية بشأن اسرائيل

دعاء للأم المتوفاة فى ليلة القدر.. ينور قبرها ويغفر لها

"صدى البلد" يكرم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن دوره في الاختيار 2

حقيقة سقوط الصاروخ الصيني في منطقة عربية .. وموعد السقوط

مارتن شونجنج: البرلمان العربي يلعب دورا كبيرا في التعبير عن الصوت العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

مدير مدرسة يحصل على مبالغ مالية لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع.. والتعليم تحقق

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

استبعاد وجه جديد.. أمين عمر يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

البحوث الفلكية تحدد محافظات سيمر عليها الصاروخ الصيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ