"بيطري الشرقية": تحرير 23 محضر مخالفة وضبط 277 كجم لحوم مجهولة المصدر

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بجميع الإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة بمراكز كفر صقر والقنايات وأبو حماد وأولاد صقر وديرب نجم ومدينة العاشر لـ 3 ثلاجات لحفظ اللحوم والأسماك وسوبر ماركت و3 محلات لبيع السماك و16 محل جزارة بجانب ضبط 95 كجم لحوم مفرومة و50 كجم لحوم مصنعة و25 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر بدون بيانات حيث تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها كما تم ضبط 107 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و80 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلي جانب أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٣ ألف و ٣٧٥ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة ٢مليار و ١٩٩ مليون و٤٩٤ ألف جنيه ، لتوفر ٤٦ ألف و٤٥١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٧٩ مشروع بقيمة ٢٦٩ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٦٦٤ مشروع بقيمة ٢٦١ مليون و ٣٦٩ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٨٣٨ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و ٢٣٣ ألف جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.