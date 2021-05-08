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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنًا مع شهر رمضان المبارك

إجراء ١١٥٠ عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بقنا

عمليات جراحية
عمليات جراحية

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه تزامنا مع شهر رمضان المبارك نفذت الجمعية ١١٥٠ عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين في قنا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

 

وتابع شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

 

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وأكد شعبان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان فى قنا وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب، حيث تمكن الجميع من المساهمة في عمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكن تقسّيطها على 10 شهور بواقع 3600 جنيه شهريًا أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور أو بسهم القلب بـ 250 جنيه.

 

وأشار شعبان، إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

 

وأوضح شعبان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

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