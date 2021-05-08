لمواجهة كورونا.. بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة باللقاح

بدأت صباح اليوم "السبت" فعاليات المرحلة الأولى من حملة جامعة المنصورة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وأقاربهم من الدرجة الأولى باللقاح المضاد لفيروس كورونا بمقر مركز التطعيم بجامعة المنصورة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، وحرصاً من ادارة الجامعة على سلامة وصحة منسوبيها وحمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا، حيث تم البدء بكلية الهندسة وتم تطعيم عدد (42) من السادة منسوبي الكلية.



وفي هذا الصدد توجه الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشكر للدكتورمحمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة، والدكتورة هبة دجلة عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمسئول عن مركز التطعيم بالجامعة وكذلك لهيئة التمريض والإداريين لجهودهم المبذولة والتعاون البناء في تيسيير وتنظيم عمليات التطعيم بالجامعة.

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جدير بالذكر أن قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة قد قام خلال الأيام الماضية بحصر أسماء السادة الراغبين في الحصول على اللقاح من كليات الجامعة وكافة المراكز والمنشآت التابعة لها ووضع جدول زمني للحد من التزاحم وتنظيم عملية الحصول على اللقاح، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى الانتهاء من تطعيم جميع السادة المتقدمين للحصول على اللقاح.



وناشدت الجامعة ضرورة الالتزام بالقوائم والمواعيد المعلنة والمرسلة للسادة عمداء الكليات ومديري المراكز، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.