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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يحذر من التكدس أمام المصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا

النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التجمعات أمام بعض المصالح الحكومية خلال الأيام الأخيرة على الرغم من التحذيرات والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين بصورة لافتة للنظر ودخول البلاد الموجة الثالثة للجائحة العالمية.

 تكدس المواطنين أمام بعض المصالح الحكومية

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام بعض المصالح الحكومية بالتزامن مع حالة التهاون لدى البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لأى زحام يشكل تهديد لحياتهم إلا أن البعض يخالف كل التعليمات والتحذيرات وهو ما يشكل خطر على صحة المواطنين.

وطالب عضو لجنة الصحة، بالتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي خاصة أمام مكاتب البريد لحماية كبار السن المترددين على هذه المكاتب لصرف المعاشات، بالإضافة للمواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وأن يكون هناك حرص من المواطنين في الحصول على الخدمات المميكنة قدر الإمكان للبعد عن أماكن التجمعات وفيما يخص الخدمات غير المميكنة التي تتطلب الحضور فعلى الجميع أن يكون على قدر المسئولية وأن يتخذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية خارج المنزل والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي طوال الوقت للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي الفيروس.

كورونا عيد الفطر الصحة مجلس النواب الحكومة انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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