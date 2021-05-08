محافظ الشرقية يناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالخطط التوعوية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تتفق مع الأهداف التنموية المستدامة لضمان استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وكذلك اطلاقها حملات لتوعية المواطنين بخطورة اهدار المياه، لافتا الي أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة في ظل ارتفاع النمو السكاني، وعدم ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية وخاصة مع قرب عيد الفطر المبارك وقيام بعضهم بالإسراف في استخدام المياه المستخدمة في اعمال التنظيف والغسيل محذرا ً من خطورة القاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي الامر الذي يؤدي الي انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة الي قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الاعطال والذي يفسد على المواطنين فرحتهم بالعيد.

ومن جانبه أشار اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الي قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الي توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة اهدار المياه وحثهم على المشاركة الفعالة في الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحي والتي تهدد حياه الأبرياء

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المارة بالشوارع، خاصة الأطفال، حيث راح عشرات الأطفال والكبار ضحايا لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مؤكدا أنه من يثبت إدانته بمثل هذه الأفعال قد يتعرض لعقوبة السجن من ستة اشهر و حتى سبع سنوات.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان الشركة كثفت جهودها للتغلب علي سرقة اغطية بالوعات الصرف الصحي من خلال توفير أغطية بديلة مصنوعة من الألياف الزجاجية المقوى المعروفة باسم “GRP "، حيث تصلح هذه الأغطية للطرق الرئيسية و الفرعية، منها حمولات 40 طنا و60 طنا، فضلا عن انه ثبت كفاءتها للعمل فى العديد من الدول.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه فور تلقي أي بلاغ من المواطنين بسرقة أحد اغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا علي سلامة المواطنين مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والابلاغ فوراً في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على الأرقام الآتية

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وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بجميع الإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بتنفيذ حملات تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة بمراكز كفر صقر و القنايات و أبو حماد و أولاد صقر و ديرب نجم ومدينة العاشر لـ 3 ثلاجات لحفظ اللحوم والأسماك و و سوبر ماركت و 3 محل لبيع السماك و 16 محل جزارة , وضبط 95 كجم لحوم مفرومة و 50 كجم لحوم مصنعة و 25 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 107 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 80 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.