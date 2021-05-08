لـ 12 يونيو.. تأجيل نظر منع إسراء عبد الفتاح من السفر

قررت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح، على أوامر منعها من السفر، لـ 12 يونيو لضم الأوراق.



صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري، وأمانة سر محمد سليمان، وحمدي درويش.



وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.