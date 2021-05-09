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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|دخول 1.12 مليون طن من المواد الغذائية عبر منافذ أبوظبي الحدودية في 2020

هيئة أبوظبي للزراعة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية

عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على التحقق من سلامة 1.12 مليون طن من المواد الغذائية المتنوعة وسمحت بدخولها إلى أسواق الإمارة خلال العام الماضي 2020 وذلك بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها لمعايير واشتراطات سلامة الأغذية.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن تلك الجهود تأتي التزماً بمسؤولية الهيئة عن استمرار تدفق الواردات الغذائية إلى أسواق إمارة أبوظبي، وضمان انسيابية مرورها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
 

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وتخضع جميع الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت، لإجراءات صارمة؛ لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهريا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.


وتتم كل هذه الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية، لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.


ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الصادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فقد استحوذت المنافذ البرية على نحو 63 في المائة من إجمالي المواد الغذائية المقبولة وبلغت كميتها حوالي 705.6 ألف طن، فيما بلغت الكميات المقبولة عبر المنافذ البحرية حوالي 392.8 ألف طن بنسبة 35 في المائة، مقابل حوالي 2 في المائة فقط من المنتجات المقبولة والواردة عبر المنافذ الجوية بكمية بلغت حوالي 19.8 ألف طن.

 

شحنات غذائية 


وبلغ إجمالي عدد الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي حوالي 57657 شحنة منها 45294 شحنة عبر المنافذ البرية وبالأخص منفذ الغويفات بنسبة 79 في المائة من إجمالي الشحنات الغذائية الواردة للإمارة فيما بلغ عدد الشحنات الواردة عبر المنافذ الجوية حوالي 8299 شحنة نسبتها حوالي 14 في المائة مقابل 7 في المائة للشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ البحرية.


ورغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد - 19" إلا أن تدفق السلع والمنتجات الغذائية استمر طوال العام الماضي بانسيابية ومرونة عبر كل المنافذ؛ بفضل فرق التفتيش التابعة للهيئة، والتزامها بالعمل على مدار الساعة؛ للتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة، والتدقيق عليها، والكشف على المنتجات الغذائية الواردة باستخدام التقنيات الحديثة، والتأكد من أن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.


كما حرصت الهيئة على تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية الواردة من الخارج ومنع دخول مواد غذائية محظورة أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك أو تهدد الصحة العامة.

هيئة أبوظبي للزراعة المواد الغذائية سلامة الأغذية مال واعمال اقتصاد الامارات

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