وثيقة جديدة تكشف تصنيع الصين لفيروس كورونا منذ ٦ سنوات.. تفاصيل

وثيقة خطيرة

كشفت وثيقة حصل عليها محققون أمريكيون، عن استعداد العلماء الصينيين لحرب عالمية ثالثة عبر أسلحة بيولوجية وجينية بما فيها فيروس كورونا وذلك على مدى السنوات الست الماضية .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الوثيقة توضح أن الصين كونت سلاح بيولوجي لمواجهة الحرب المحتملة مع الغرب ، حيث تظهر الوثيقة النظام البيولوجي التي أعدتها الصين للقضاء على في عدو.

وأثبت هذا الدليل الأخير على أن بكين تستغل الفيروسات مثل فيروس سارس المسبب لفيروس كورونا ، كسلاح عسكري للقضاء على اي عدو منافس لها، حيث لا يزال البعض يعتقد أن فيروس كورونا تفشى بسبب خروجه من أحد المعامل البيولوجية في الصين.

وتبين الوثيقة التي عمل عليها علماء من جيش التحرير الشعبي الصيني ومسؤولو الصحة أنهم تلاعبو بالأمراض لصنع أسلحة بيولوجية "بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل".

وأثارت هذه الوثيقة مخاوف بشأن استغلال الصين هذه الأسلحة المميتة في صراعها المستقبلي مع أي دولة معادية لها، مما يؤدي هذا الأمر إلى هلاك العالم.