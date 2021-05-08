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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة ضد الجماعات المتطرفة

بعد حظر ألمانيا منظمة "أنصار" الإسلامية.. أوروبا تنتفض ضد خطر الجماعات الإرهابية

مظاهرات لجماعة الإخوان
مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا

حظرت السلطات الألمانية، أمس الجمعة، منظمة "أنصار الدولية" الإسلامية والعديد من المنظمات التابعة لها والتابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة انتهاك الدستور بعد قيامها بجمع أموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركتي حماس الفلسطينية، والشباب في الصومال.

 

ألمانيا تجفف منابع الإرهاب

وجاءت هذه الخطوة ضمن العديد من الاجراءات التى تتخذها الدول الأوروبية وفي مقدمتهم ألمانيا والنمسا، لتجفيف منابع الإرهاب ومنع هذه المنظامات التابعة لجماعة الاخوان من الإنخراط في المجتماعات الأوروبية وتمويل الجماعات المتطرفة، ولضمان عدم حدوث أى عمليات إرهابية جديدة في القارة العجوز. 

 

أوروبا معقل الجماعات الإرهابية

وفي هذا الصدد يقول الباحث في شئون الإسلام السياسى "منير أديب" إن أوروبا كانت مرتع ومعقل لكل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، سواء لـ جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، بداية من لندن التى استقبلت ومازالت تستقبل هؤلاء المتطرفين مرورا بـ دول أوروبية كثيرة مثل المانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا.

 

إستفاقة الدول الأوروبية لـ خطر الجماعات المتطرفة

وتابع "أديب" في تصريحات لـ "صدى البلد" بعد أن تعرضت أوروبا لـ هجمات إرهابية من قبل خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" التابعة لداعش، وعندما سقط هذا التنظيم في 22 مارس 2019، بدأ المقاتلون الأجانب في العودة إلى بلادهم وبدأوا ممارسة دور الإنتقام من البلاد الأوروبية التى شاركت في التحالف الدولى لمكافحة داعش، وهنا بدأت أوروبا تشعر بخطر هؤلاء المتطرفين القادمين من مناطق الصراع في سوريا أو العراق أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من الدول التى تحتدم بها الصراعات الدينية.

 

توغل جماعة الإخوان في أوروبا

وأضاف أن أوروبا بدأت تشعر بخطر الإخوان المسلسين أيضا، لأن جماعة الإخوان متوغلة في أوروبا بصورة كبيرة من خلال بعض المراكز الإسلامية، وهذه المراكز يتواجد من خلالها الإخوان بشكل شرعى في أوروبا، كما أن الدول الأوروبية تعطى ترخيصا لإنشاء مثل هذه المراكز وتعطى الحق لـ جماعة الإخوان في ممارسة كل الأنشطة باسم هذه المراكز الإسلامية وباسم كل المسلمين في أوروبا.

 

إستغلال الإخوان المنظمات التابعة لها فى أوروبا للتحريض على العنف

وأوضح “أديب” أن تحريض جماعة الإخوان على العنف كان من خلال هذه المراكز، ولهذا بدأت أوروبا تفيق على عدد كبير من العمليات الإرهابية التى بدأت في عام 2015 وبلغت ذروتها بين عامى 2016 و2017 واستمرت حتى عام 2020. 

 

الإجراءات الفرنسية ضد جماعة الإخوان

وأكمل: أنه بعد هذه العمليات الإرهابية وأستفاقة الدول الأوروبية، بدأت بعض الدول تتعامل مع هذا الخطر وبدأت فرنسا في اتخاذ بعض الإجراءات تحت مسمى قانون الإنعزالية الذى صدق عليه البرلمان الفرنسي والذى يستهدف جماعة الإخوان وجهودهم في هذه المراكز الإسلامية وإستهداف التنظيمات المتطرفة.

 

ألمانيا على خطى فرنسا وبعض الدول تدعم الجماعة

واستطرد: بدأت ألمانيا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات وحظر بعض المنظامات التابعة للجماعات المتطرفة مثل منظمة "أنصار الدولية" وغيرها من المنظمات"، لافتة إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية لم تأخذ أى قرارات ضد هذه المنظامات الإرهابية ومازالت تدافع عنها وتدعمها في أوروبا.

 

بريطانيا في مقدمة الدول الراعية لجماعة الإخوان

وأختتم: "لذلك نحن نرى أن الإرهاب سوف يستمر في ضرب أوروبا طالما أن هناك بعض الدول مازالت تدافع عن هؤلاء المتطرفين وفي مقدمة هذه الدول بريطانيا. 

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