ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة ضد الجماعات المتطرفة

بعد حظر ألمانيا منظمة "أنصار" الإسلامية.. أوروبا تنتفض ضد خطر الجماعات الإرهابية

مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا