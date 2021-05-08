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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود باتشيكو لقيادة الزمالك؟.. وكيله يجيب

باتشيكو
باتشيكو

أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك ، أن المدرب البرتغالى تقدم بشكوى ضد النادى الأبيض بسبب 600 ألف يورو . 

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" باتشيكو لم يحصل على مستحقاته بعد قيام الزمالك بفسخ تعاقده وبالتالي أمر طبيعى أن يلجأ المدرب البرتغالى للاتحاد الدولى الفيفا".


وتابع شريف فاروق :"باتشيكو لديه راتب ثلاثة شهور متأخرة ولديه راتب شهرين كشرط جزائى بجانب بعض المكافأت المتأخرة بما يعادل 600 ألف يورو".


وأكمل وكيل باتشيكو:" ليس لدي علم بلجوء الزمالك لمحامى ايطالى لحل الازمة ، العلاقة انتهت بين الزمالك وباتشيكو بدون نزاع او خلاف شخصى ، واستخدم الزمالك حقه القانوني في فسخ التعاقد ، وباتشيكو مدرب محترف احترم ذلك التوجه ولكنه لم يحصل على مستحقاته كخطوة تالية لفسخ التعاقد".


وتابع :"الزمالك لم يتواصل معنا لعودة باتشيكو لقيادة الزمالك مجدداً".

باتشيكو الزمالك

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