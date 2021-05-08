هل يعود باتشيكو لقيادة الزمالك؟.. وكيله يجيب

أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك ، أن المدرب البرتغالى تقدم بشكوى ضد النادى الأبيض بسبب 600 ألف يورو .

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" باتشيكو لم يحصل على مستحقاته بعد قيام الزمالك بفسخ تعاقده وبالتالي أمر طبيعى أن يلجأ المدرب البرتغالى للاتحاد الدولى الفيفا".



وتابع شريف فاروق :"باتشيكو لديه راتب ثلاثة شهور متأخرة ولديه راتب شهرين كشرط جزائى بجانب بعض المكافأت المتأخرة بما يعادل 600 ألف يورو".



وأكمل وكيل باتشيكو:" ليس لدي علم بلجوء الزمالك لمحامى ايطالى لحل الازمة ، العلاقة انتهت بين الزمالك وباتشيكو بدون نزاع او خلاف شخصى ، واستخدم الزمالك حقه القانوني في فسخ التعاقد ، وباتشيكو مدرب محترف احترم ذلك التوجه ولكنه لم يحصل على مستحقاته كخطوة تالية لفسخ التعاقد".



وتابع :"الزمالك لم يتواصل معنا لعودة باتشيكو لقيادة الزمالك مجدداً".