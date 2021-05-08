مصريون بالخارج يطلقون المبادرة الوطنية للتسامح

أعلن عدد من المصريين بالخارج بينهم علماء ورجال دين ورواد ومفكريين عن تاسيس المبادرة الوطنية للتسامح.

وأصدر مؤسسي المبادرة هذا البيان تدشينا للمبادرة ودعوة كل أطياف المجتمع إلى نشرها والعمل بمقتضاها .

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مبدأ التسامح المجتمعى والحوار وجعلهما أسلوباً للتعامل وخاصةً بين الشباب والنشيء كبديل للكراهيةوالتعصب الفكري والعقائدي بكل أشكاله.

واكدو ان العمل سوياً يهدف لنشر الأفكار الإيجابية للرد علي الأفكار المتطرفة والمتعصبة إيمانا منا بأن التسامح هو أحد أسلحةمحاربة الأفكار الهدامة وإيمانا بالقوى الناعمة التى تغير المجتمعات نحو التحضر والرقى ونشر قيم التسامح والحوار والتعاون والتعايشالسلمى ومواجهة آثار حروب الجيل الرابع التى تستهدف مجتمعاتنا وانطلاقاً من مباديء الأديان التى تدعوا إلى التسامح والتعاون الإنسانى ، وكذلك من تاريخ مصر العظيم الذى علم العالم كله التعايشالسلمى وبات المسلم والمسيحي عبر التاريخ فى وطنهم ككيان واحد ودم واحد شعارهم أنا هو وهو أنا إثنان فى وطن

وذكر البيان انه تم الاتفاق أن نتصدى ضد أى محاولة لزعزعة الأمن الفكرى والمجتمعى لذلك أسسنا المبادرة الوطنية لإعلاء قيم التسامحبمشاركة شخصيات وقامات كبري من أئمة وقساوسة واخوة في المواطنة ومخلصين تحمسوا للعمل علي بدء تلك المبادرة.





واكد البيان انه بدء تفعيل المبادرة فى هذه الأيام التى تتزامن فيها أعياد المسلمين والمسيحين والأعياد الوطنية والعشر الأواخر من شهررمضان ، ونقبل كل الأفكار الجادة في نشر ثقافة التسامح.