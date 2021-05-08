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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن مساجد صلاة عيد الفطر المبارك

المساجد في السعودية
المساجد في السعودية

أعلنت الشئون الإسلامية السعودية، اليوم السبت، تحديد 506 جامع ومسجد، وذلك من أجل إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة.

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السعودية.. الجواز شرط للسفر من وإلى دول الخليج ولا سفر بالهوية

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قرار سعودي جديد بشأن عيد الفطر المبارك

ومن ناحية أخرى، أعلنت أمانة الشرقية بالسعودية إلزام جميع أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم باستقبال ذبيحتين فقط لكل فرد خلال أيام العيد وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم الأمانة، إلى وسائل الإعلام السعودية إنه سيتم تخصيص موقع إلكتروني لأصحاب المطاعم ومطابخ الولائم لتسجيل المفوض لمنحة الصلاحيات لكل مطعم أو مطبخ.

وأكدت الأمانة أن جميع الأماكن مراقبة من قبل مراقبين بنطاق كل بلدية بالمنطقة.

شددت على أن هذا الاجراء يأتي ضمن خطة الأمانة الرقابية لموسم عيد الفطر المبارك، لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة "عكاظ" عن استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، مؤكدة أن الجواز هو شرط التنقل بين دول المجلس.

الشئون الإسلامية السعودية عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر الهوية الوطنية الجواز

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