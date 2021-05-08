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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يتردد عليه الأمريكان بكثرة.. سوق الزل في السعودية حكاية من 2000 عام

صدى البلد

بمجرد أن تطأ قدماك سوق مطرح زل بالعاصمة السعودية الرياض تشعر أن آلة الزمن تعود بك ملايين السنين وربما تعيد حساباتك مجددا لترنو إلى حياة تراثية بل والتبحر والاتساع فيها إلى درجة الإمتزاج بعبق التاريخ الممتد لآلاف السنين .. ألوان مزركشة يمينا ويسارا تخطف أنظار زواره والمارين به .

 

يشتهر سوق زل ببيع التحف والقطع الأثرية والنحاسيات والملابس والأواني القديمة والمباخر والدروع وأنواع البنادق والسيوف، بجانب مختلف أنواع السجاد والبسط، التي تجتذب ابناء مختلف الجنسيات والملفت في الأمر أن  اكثر الجنسيات إقبالا عليه الأمريكان يليهم الكنديون ثم البريطانيون فالفرنسيون.

كما يتميز بصناعة السجاد اليدوي من خامات مختلفة وتلقى رواجاً واسعا، إذ عرف عن هذا السوق صناعة السجاد الفاخر منذ 2000 عام .


سوق الزل هو واحد من أشهر الأسواق العريقة والقديمة التي تطورت وتغيرت ملامحه لكي يتناسب مع المدنية التي نعيش فيها، ولكنه مع ذلك يحتوي على طابع الحياة القديمة التي لا تتغيّر من تراث وحضارة، والأهم أنه يعتبر أحد مراكز العود والبخور المهمة في الرياض بجانب عددٍ كبيرٍ من المستلزمات التي يبيعها مثل الملابس والتحف والهدايا التذكارية المختلفة، ويعجّ السوق بالزوار والمتسوقين بشكلٍ خاص في رمضان لشراء مستلزمات العيد، وهو مكان لهواة النوادر والتحف التراثية.


وهناك قواسم مشتركة تجمعه بسوق خان الخليلي الموجود في مصر إذا يوجد به شارع يعرف بخان الخليلي مختص ببيع الفضيات والزجاج الملون والدلال والأبواب التراثية. 

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