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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدورى الاسباني

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، بين  برشلونة وأتلتيكو مدريد، اليوم “السبت”، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1، وبي إن سبورت 1 بريميوم.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

يدخل فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل احتلال صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، وتعزيز فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه

الوسط: سيرجينيو ديست – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت

تشكيل أتليتكو مدريد :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو

الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو – كوكي – ماركوس يورينتي – توماس ليمار

الهجوم: آنخل مارتين كورّيا – لويس سواريز

برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

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