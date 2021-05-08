الحكومة تستعد للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وكذلك إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.



وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد حالياً للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسمياً، وذلك بعد أن قمنا بحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل في النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها في تلك القرى المستهدفة.



وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتحديد جهود أجهزة وزارة الإسكان في تنفيذ عدة مشروعات في 9 قطاعات تشمل : سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطري، والصحة والإسعاف، والتضامن الإجتماعي، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن المشروعات المخطط لها ضمن هذه المبادرة ستتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية تتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد وتطوير المباني في 299 مركز شباب وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب فضلاً عن تنفيذ 460 مشروعاً تشمل إنشاء كباري للسيارات والمشاة واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكباري إلى جانب تنفيذ 1388 طريقاً بإجمالي أطوال 5590 كم كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز تجميع ألبان ومركز إرشاد زراعي وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزاً طبياً وتطوير 114 وحدة صحية وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف وانشاء 17 نقطة جديدة.



وأشار سعد إلى أنه سيتم تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الإجتماعي تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية ومركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية ومبنى مركز التأهيل الإجتماعي على مستوى المركز على أن تضم هذه المباني ورشاً للتدريب الحرفي والمهني ومراكزاً لإعداد الأسر المنتجة ووحدات للاستشارات الأسرية وأخرى لحماية المرأة والأسرة ووحدة خدمات لذوي الإعاقة ووحدة تنمية مهارات الطفل، وفيما يتعلق بمشروعات سكن كريم فقد تم تحديد وحصر أعداد المستحقين لسكن كريم في المراكز المستهدفة.



وقال المستشار نادر سعد، أن العرض أوضح أن عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها في هذه المرحلة من المبادرة عن طريق الوزارة يبلغ 248 قرية بالإضافة إلى 62 قرية جار الانتهاء من إجراءات التعاقد والإسناد للمشروعات الخاصة بهما فضلا عن أنه جار تصميم مشروعات الصرف الصحي في 91 قرية.



كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب في 24 مركزا، في 10 محافظات، هي: أسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والقليوبية.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى المشروعات المخطط تطويرها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الـ 27 مركزا التي تضم 728 قرية و 6181 تابعاً في محافظات: الجيزة والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، وذلك في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء والري، ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع بلغ عدد المشروعات التي تم اعتمادها 5902 مشروع في القطاعات المختلفة إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم".



وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى نماذج المنشآت المُقترحة لنموذج سكن "حياة كريمة" الذي يتكون من أرضي + دورين متكرر بواقع وحدتين في الدور وكذلك تم استعراض نموذج مجمع خدمات المواطنين ومكوناته ومقترح نموذج مركز شباب.