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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: إعادة تنظيم حركة سير السيارات بالقاهرة التاريخية

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.


واستعرض الاجتماع استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية التي تقوم على تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزائريها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخي مع الحفاظ على خصائصها وتكاملها واستمراريتها التاريخية وشخصيتها البصرية من خلال الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال التوظيف الملائم وإعادة استخدامها، وإعطاء الأولوية لترميم المباني التاريخية وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمنطقة في المناطق التي تعرض فيها للتدمير كلما أمكن ذلك.

 

وتهدف استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية، إلى تشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار سيارات، وإعادة البناء الانتقائي المتسق مع النسيج العمراني على الأراضي الفضاء والأراضي الخربة، فضلا عن حصر الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها على تغيير النشاط.


كما تعتمد استراتيجية تطوير المنطقة على تطوير محاور الحركة والوصول من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها التاريخية لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية عبر تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار سيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية، وتحويل عدد من محاور الحركة لمحاور مشاه.


وأوضح المستشار نادر سعد أن الاجتماع شهد استعراض تشكيل لجان عمل تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي ضمت لجان المرافق ومقاومة الحريق، والمرور، والاستثمار، وأسس التطوير والاشتراطات، و الحوار المجتمعي، والإعلام، والأمن، ووافق رئيس الوزراء على تشكيلها.


وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، بطول 3 كم، وذلك في القطاع الشمالي من كوبري تحيا مصر حتى كوبري الساحل، والقطاع الجنوبي من كوبري قصر النيل حتى الميريديان، وتم استعراض جهود استكمال هذا المشروع وتذليل كافة المعوقات.

 

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن المشروع تنفيذ مراسي للمراكب الشراعية، وممشى للدراجات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومطاعم، ومباني للإسعاف النهري، وذلك في إطار تطوير كورنيش النيل لإضفاء مظهر حضاري.


كما تم استعراض موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر في جزيرة الزمالك، ويشمل تطوير ممشى كورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك بإنشاء مسار موازٍ لكورنيش النيل بإجمالي أطوال نحو 8.5 كم.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القاهرة التاريخية منطقة القاهرة التاريخية كوبري قصر النيل جزيرة الزمالك

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