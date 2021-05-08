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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليدز يونايتد يضرب توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فريق ليدز يونايتد
فريق ليدز يونايتد

فاز فريق ليدز يونايتد على ضيفه توتنهام، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

افتتح ليدز يونايتد التسجيل عن طريق  ستيوارت دالاس، في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

 

وتمكن الكوري الجنوبي هيونج مين سون، من تعديل النتيجة لصالح فريق توتنهام في الدقيقة 25.

 

ووضع  باتريك بامفورد ليدز يونايتد في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 42 .

 

وسجل  رودريجو، الهدف الثالث لصالح ليدز يونايتد في الدقيقة 84، ليفقد السبيرز ثلاث نقاط غالية، في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

 

وبدأ توتنهام المبارة بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: هوجو لوريس

 

خط الدفاع: أورير - سيرجي أورير - توبي ألدرفيريلد  - إريك داير -  سيرخيو ريجيلون.

 

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - بيير هويبرج - ديلي ألي.

 

خط الهجوم: جاريث بيل - سون - هاري كين.

 

بهذه النتيجة تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 57 في المركز السابع، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 50 نقطة، في المركز التاسع.

 

يذكر أن  توتنهام  فاز على ليدز يونايتدد بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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