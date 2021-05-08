تبلغ تكلفته 227 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية: نسبة إنجاز مشروع تطوير محطة مصر بلغت 40%

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أعمال بدء وضع جسات حفر مبنى السوق الحضارية الجديدة بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومعدلات ونسبة الإنجاز بالمشروع، والذي تبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه، ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ إنه سيتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأشكال أو الصور التي سيكون عليها النصب التذكاري في ميدان محطة مصر.

وأضاف أنه تتم متابعة جميع أعمال التطوير التي تتم بالميدان ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع ينقسم إلى عدد من المشروعات الصغيرة ويتم العمل بها بالتوازي، وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع حتى الآن بلغت ٤٠ ٪ وتسير أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزءا من ساحة محطة مصر هو وضع استثنائي لحين إنشاء السوق الحضارية الجديدة التي تم البدء فى عمل جسات العواميد الخاصة بها اليوم.



وأوضح الشريف أن هناك ساعة رقمية تظهر العد التنازلي للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للانتهاء من المشروع خلال عام.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه نهاية يناير الماضي تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.



وأكد أن المشروع يضم سوقا حضارية متكاملة عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعى المباني التراثية المطلة على الميدان.