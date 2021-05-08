اقتصاد الإمارات|محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد ختم "إيثاق" لتعزيز مبادرتها "اللاورقية"

اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الرقمي "إيثاق" لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللاورقية وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة /UAE PASS/.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية الرسمية " وام" إن مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة إصدار الشهادات الجذرية سيقوم بتشغيل الخدمة لتصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونيا .. كما يتكامل "إيثاق" أيضا مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع دبي الذكية لتوفير حل شامل يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني استنادا إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقميا.

وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية الأمر الذي سيمكن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني رقميًا عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقال عمر جمعة المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي : بصفتنا أول محكمة تستعين بهذا الحل في الدولة أظهرنا التزامنا التام بدفع التحول الرقمي وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر الأدوات تقدمًا لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية .

من جانبه قال يوسف الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني : تعد خدمة إيثاق محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أمانا في الفضاء الإلكتروني وهي مثال على الجهود الحثيثة التي نبذلها في مركز دبي للأمن الإلكتروني لحماية دبي رقميًا عبر تبني التقنيات الرائدة.

مجتمع لا ورقي

من جهته قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية : تستمر رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل مع هذه المبادرة الهامة من مركز دبي للأمن الإلكتروني وتقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات في جميع القطاعات تحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقميا وتلتزم دبي الذكية بالسعي نحو جعل التعاملات الورقية أمرا من الماضي.

وسيتم تطبيق حل "إيثاق" مبدئيا على جميع مستندات مستخدمي المحكمة كالأحكام والأوامر الصادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي مع تعميمها في وقت لاحق على جميع الوثائق الداخلية والتشغيلية.

