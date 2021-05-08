عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد ختم "إيثاق" لتعزيز مبادرتها "اللاورقية"

محاكم مركز دبي المالي
محاكم مركز دبي المالي

اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الرقمي "إيثاق" لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللاورقية وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة /UAE PASS/.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية الرسمية " وام" إن مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة إصدار الشهادات الجذرية سيقوم بتشغيل الخدمة لتصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونيا .. كما يتكامل "إيثاق" أيضا مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع دبي الذكية لتوفير حل شامل يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني استنادا إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقميا.

اقتصاد الإمارات| 9.3 مليار درهم مكاسب أسواق المال في اليوم الأخير من الأسبوع

اقتصاد الإمارات| 78 مليار درهم تداولات الأجانب في الأسهم منذ بداية 2021

وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية الأمر الذي سيمكن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني رقميًا عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

وقال عمر جمعة المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي : بصفتنا أول محكمة تستعين بهذا الحل في الدولة أظهرنا التزامنا التام بدفع التحول الرقمي وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر الأدوات تقدمًا لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية .

 

من جانبه قال يوسف الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني : تعد خدمة إيثاق محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أمانا في الفضاء الإلكتروني وهي مثال على الجهود الحثيثة التي نبذلها في مركز دبي للأمن الإلكتروني لحماية دبي رقميًا عبر تبني التقنيات الرائدة.

 

مجتمع لا ورقي

من جهته قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية : تستمر رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل مع هذه المبادرة الهامة من مركز دبي للأمن الإلكتروني وتقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات في جميع القطاعات تحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقميا وتلتزم دبي الذكية بالسعي نحو جعل التعاملات الورقية أمرا من الماضي.

 

وسيتم تطبيق حل "إيثاق" مبدئيا على جميع مستندات مستخدمي المحكمة كالأحكام والأوامر الصادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي مع تعميمها في وقت لاحق على جميع الوثائق الداخلية والتشغيلية.
 

مركز دبي المالي العالمي الهوية الرقمية الوطنية مال واعمال اقتصاد الامارات

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 78 مليار درهم تداولات الأجانب في الأسهم منذ بداية 2021

ترشيحاتنا

ليفربول ضد ساوثهمبتون.. محمد صلاح يقود الريدز لتصحيح المسار فى البريميرلبج

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد إجراء عملية.. فيديو

أشرف صبحي يكشف مصير الدوري ولجنة الزمالك والطرح الاستثماري لمراكز الشباب

مواصفات الدراجات الكهربائية وسعرها وكيفية الحصول عليها؟ فيديو وصور

دي بتدلع.. عفاف شعيب تهاجم محمد سامي: مخرج عصبي وبكره تصرفاته

وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة حول قضية اختراق هاتف جيف بيزوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بالقانون ..خصم 50 % من أجر الموظف صاحب الأداء الضعيف

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ