تخترق حساباتك البنكية.. ثغرة خطيرة تهدد نصف هواتف أندرويد فى العالم

كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكتروني، أن هناك ثغرة خطيرة في هواتف أندرويد، تهدد الملايين من المستخدمين، إذ تستطيع الثغرة اختراق هواتفهم الذكية والتنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية الأمر الذى قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.



وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس، فإن الثغرة التي تم اكتشافها موجودة تقريبا فى نصف جميع هواتف أندرويد، ويمكن استغلالها من قبل الهاكرز فى أى وقت، حيث من الممكن أن تؤدى إلى اختراق الحسابات البنكية من خلال التلصص على الرسائل النصية.



وقال باحثون فى شركة Check Point للأمن الإلكترونى أنهم قد اكتشفوا خلال فى معالجات شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية، والتى تعمل بها معظم هواتف أندرويد، حيث تشمل الهواتف ؛ هواتف سامسونج ،ووان بلس ، وجوجل وغيرها.



وتكمن الثغرة الموجودة فى معالجات كوالكوم والتى عبارة عن سلسلة من الأنظمة الموجودة على شرائح مدمجة في الهواتف والتي تسمح لها بالاتصال بالويب، والتى يمكن استخدامها للسيطرة على الهواتف واختراقها.



ونصح الباحثون المستخدمين القيام بعدد من التعليمات التى تساعد فى تأمين هواتفهم وحمايتها من الهاكرز والاختراق :



تحديث الهواتف الذكية بشكل مستمر إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل للحماية من استغلال الثغرات الأمنية.

يؤدي تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر التطبيقات الرسمية فقط إلى تقليل احتمالية تنزيل البرامج الضارة الهاتف وتثبيتها، على عكس التطبيقات الغير موثوق فيها.

تمكين المسح عن بعد على جميع الهواتف الذكية وذلك لتقليل احتمالية فقدان البيانات الحساسة، والقيام بتثبيت برامج أو تطبيقات للحماية من الاختراق.

