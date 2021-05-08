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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتعليمات شفهية.. استثناء المناطق السياحية بالبحر الأحمر من قرار الغلق

دورات لتنفيذ قرار
دورات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء

عقب صدور قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات الساعة 9 مساء، سادت حالة من الجدل فى الأوساط السياحية وبين أصحاب المحلات في البحر الاحمر وبالتحديد مدينة الغردقة باعتبار أنها مدينة سياحية وأنه يجب أن يتم استثنائها من القرار.

وفى اليوم الثانى لصدور القرار، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار باستثناء مدينة الغردقة والبحر الأحمر ككل من ساعات غلق المحلات لتمتد للساعة 12 مساء وهو ما لم يقم بنفيه أو تأكيده أى مصدر مسؤول وفعليا لم تقم الدوريات المرورية بمنع أى محل تجارى من العمل بعد التاسعة ليطبق القرار شفهيا.

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وأفادت مصادر، أنه تم استثناء المناطق السياحية في البحر الأحمر من قرار غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساء ومدها إلى الساعة 12 صباحا.

وكشفت المصادر أنه تم إخطار أغلب أصحاب المحال التجارية وخاصة السياحية بالعمل للساعة 12 والغلق بعد ذلك شفهيا، مؤكدا أنه تم استثناء البحر الأحمر وشرم الشيخ لكونهما مدن سياحية وطبيعة العمل بهما سياحي.

 

وكان العاملون بالبازارات والمحلات السياحية بمدينة الغردقة طالبوا الأجهزة المختصة بوزارتي السياحة والصحة، باستثناء الغردقة وشرم الشيخ من قرار الإغلاق الساعة ٩ مساء لأنها تعتبر مدن سياحية، حيث يتواجد عدد كبير من السائحين يقومون بجولات سياحية خلال الفترة المسائية ما اضطرهم للعودة للبقاء بالفنادق وعدم الخروج ليلا.

البحر الأحمر اخبار الغردقة غلق المحلات اجراءات الحظر عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

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