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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| بعد ذبح شخص لـ 6 من أبنائه وزوجته.. تعرف على تأثير الأستروكس على العقل.. خطوات تعزيز المناعة ضد كورونا

الاستروكس
الاستروكس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

بعد ذبحه لـ 6 من أبنائه وزوجته.. تأثير الأستروكس على العقل وكيف يدفع الشخص لارتكاب الجرائم؟
 

شهدت قرية الغرق بمركز أطسا بمحافظة الفيوم جريمة قتل بشعة بسبب تعاطي الأستروكس؛ حيث قام صاحب مخبز أفرنجى  بذبح 6 من أبنائه وزوجته وحاول الانتحار بإشعال النيران فى جسده وبالفرن الذى يمتلكه لولا تدخل الأهالي الذين أنقذوه من الموت حرقا.

 

3 خطوات فعالة لـ تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها
 

يلعب الطعام الذي تتناوله جانبًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة وتقوية المناعة، وتناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات ، حيث سيساعد ذلك في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط، كما سيساعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في إبطاء مرض السكري والتركيز على نظام غذائي غني بالبروتين للحفاظ على لياقتك البدنية وتعزيز المناعة.

 

لهذا السبب.. فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على الانتشار في بعض الدول

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فوائد غير متوقعة للزبيب.. احرصي على وضعه فى نظامك الغذائي

سيقبل الجميع حقيقة أن هناك ارتفاعًا حادًا في أحدث الاتجاهات لاستهلاك الأطعمة الصحية. من المشاهير إلى جميع الناس العاديين ، يفضل الجميع اتباع نظام غذائي غني بالمعادن وكذلك الفيتامينات. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تضمين الخضار والفاكهة في نظامك الغذائي اليومي. ومع ذلك ، لا تنس أبدًا أن الفواكه الجافة ، وخاصة الزبيب ، جيدة جدًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.


مبهجة وجذابة.. صور تكشف أناقة نسرين طافش في رمضان 2021

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش مؤشر البحث خلال الساعات الماضية، بعد ما ظهرت مساء أمس في برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان 2021.

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