عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى مقلد: اتجاه تكنولوجي جديد في تقنية VAR الحكم الفيديو المساعد

صدى البلد

قال مصطفي مقلد خبير الاستثمار والتسويق الرياضي، إن التكنولوجيا أصبحت عنصر رئيسي يعتمد عليه في إدارة منافسات كرة القدم لأهميه الأتصال والتواصل الدائم بين الطاقم التحكيمي للمساعدة الفعالة في صنع القرار  بوسائل وأنظمة الاتصالات المخصصه للملاعب إضافة إلى استخدام تقنيه الفيديو المساعد لدعم إتخاذ القرار من خلال وسائل التكنولوجيا السمعية والبصرية في الحالات والمواقف التي اقرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بهدف ضبط عملية صنع القرار .

وأضاف مقلد أن في ظل إستخدام التقنيات المتاحه الحاليه لتقنيه الحكم المساعد بمراجعة الفيديو إلا إنه لا زال هناك العديد من حالات الجدل والإنتقادات الواسعه حول الأخطاء التحكيمية والقرارت الصحيحه والعداله التنافسيه وتسعي الشركات التكنولوجية المتخصصه في تقنيات التصوير والاتصالات الي تحديث جديد يساعد في الادارة وصنع القرار الصحيح في المنافسات ومراجعه المواقف التي تستدعي تأكيد التفاصيل بدقة لتجنب الاخطاء وتحقيق التنافسيه والعدالة التحكيميه من خلال وسائل مساعده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمواقف التي تستدعي المراجعه بالفيديو طبقا لقانون اللعبه

وكشف خبير الاستثمار والتسويق الرياضي عن مقترح تم الانهاء من دراسته لشركة انجليزيه تعمل في مجال تكنولوجيا التصوير والاتصالات قامت بتطوير تقنيه الاعادة بالفيديو حيث اضافت خاصيه جديده يستطيع الحكم تفعيلها من الشاشه الخاصه به اذا تطلب الامر لاستخدامها حيث تعمل تلك الخاصيه الجديده علي تحويل الموقف بين اللاعبين والكره والخطوط الي رسومات جرافيك توضح دقه تفاصيل الموقف في حالة اذا كان الموقف لا يمكن وضوح تفاصيله من خلال الفيديو التقليدي هذه التقنيه تشبه الفحص بالاشعه تعطي تفاصيل التمركز  التلاحم واللمس ومكان الكره والخطوط باستخدام تكنولوجيا الجرافيك.

يذكر أن الشركة الانجليزية المنتجه للتقنيه سوف تنظم فاعليه في دبي والتي من المقرر انعقادها عقب انتهاء الموسم الرياضي الحالي لعرض ومناقشه تطبيق استخدام التقنيه الجديده في الوطن العربي

ترشيحاتنا

التسوية والتحكيم يلزم عبدالله السعيد بدفع ٢ مليون دولار للنادي الأهلي.. تفاصيل

أكلات إفطار رمضان .. طاجن فراخ بالكريمة ولازانيا وخضار مشكل وبسبوسة بالجيلي

الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا: أبي أحمد يرتكب جرائم إبادة جماعية في تيجراي

المجد للشهداء.. فشل اجتماع 4 نشطاء للمطالبة بوقف أحكام إلاعدام ضد الإرهابيين

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت مدرسة في كابول إلى 40 قتيلا

صراع الكبار.. شوط أول سلبي بين برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الأسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

غرق 5 أشخاص وإنقاذ 7 في حادث غرق تروسيكل غرب الإسكندرية

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ