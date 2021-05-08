مصطفى مقلد: اتجاه تكنولوجي جديد في تقنية VAR الحكم الفيديو المساعد

قال مصطفي مقلد خبير الاستثمار والتسويق الرياضي، إن التكنولوجيا أصبحت عنصر رئيسي يعتمد عليه في إدارة منافسات كرة القدم لأهميه الأتصال والتواصل الدائم بين الطاقم التحكيمي للمساعدة الفعالة في صنع القرار بوسائل وأنظمة الاتصالات المخصصه للملاعب إضافة إلى استخدام تقنيه الفيديو المساعد لدعم إتخاذ القرار من خلال وسائل التكنولوجيا السمعية والبصرية في الحالات والمواقف التي اقرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بهدف ضبط عملية صنع القرار .

وأضاف مقلد أن في ظل إستخدام التقنيات المتاحه الحاليه لتقنيه الحكم المساعد بمراجعة الفيديو إلا إنه لا زال هناك العديد من حالات الجدل والإنتقادات الواسعه حول الأخطاء التحكيمية والقرارت الصحيحه والعداله التنافسيه وتسعي الشركات التكنولوجية المتخصصه في تقنيات التصوير والاتصالات الي تحديث جديد يساعد في الادارة وصنع القرار الصحيح في المنافسات ومراجعه المواقف التي تستدعي تأكيد التفاصيل بدقة لتجنب الاخطاء وتحقيق التنافسيه والعدالة التحكيميه من خلال وسائل مساعده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمواقف التي تستدعي المراجعه بالفيديو طبقا لقانون اللعبه

وكشف خبير الاستثمار والتسويق الرياضي عن مقترح تم الانهاء من دراسته لشركة انجليزيه تعمل في مجال تكنولوجيا التصوير والاتصالات قامت بتطوير تقنيه الاعادة بالفيديو حيث اضافت خاصيه جديده يستطيع الحكم تفعيلها من الشاشه الخاصه به اذا تطلب الامر لاستخدامها حيث تعمل تلك الخاصيه الجديده علي تحويل الموقف بين اللاعبين والكره والخطوط الي رسومات جرافيك توضح دقه تفاصيل الموقف في حالة اذا كان الموقف لا يمكن وضوح تفاصيله من خلال الفيديو التقليدي هذه التقنيه تشبه الفحص بالاشعه تعطي تفاصيل التمركز التلاحم واللمس ومكان الكره والخطوط باستخدام تكنولوجيا الجرافيك.

يذكر أن الشركة الانجليزية المنتجه للتقنيه سوف تنظم فاعليه في دبي والتي من المقرر انعقادها عقب انتهاء الموسم الرياضي الحالي لعرض ومناقشه تطبيق استخدام التقنيه الجديده في الوطن العربي