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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"سيدات أعمال أبوظبي" ينظم برنامجا تدريبيا حول "التفكير الإبداعي"

صدى البلد

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، قدمتها الدكتورة ليلى حبيب البلوشي بعنوان "التفكير الإبداعي والابتكاري لرائدات الأعمال " شارك فيها العديد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من أصحاب المشاريع والأنشطة التجارية المختلفة.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التطويرية، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024 وتعزيزا لوعي سيدات الأعمال بكل الموضوعات المهمة واللازمة لتحسين أدائهن وتطوير أعمالهن.

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ويهدف البرنامج إلى تزويد رائدات الأعمال بالمعارف التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم الابتكارية واستراتيجيات التفكير الإبداعي والابتكاري وتوظيفها في تطوير مشاريعهن وحل المشكلات التي تواجههن بطريقة وأساليب مبتكرة.


وتناولت بعض ورش العمل في البرنامج الحديث حول سيكولوجية وإستراتيجيات التغيير إلى شخصية مبدعة، من خلال تقديم تقييم ذاتي للمشاركات، وعرض لمنهجية التغيير وخطط عمل شخصية والملكية الفكرية.

صقل المهارات


وجاء تنفيذ البرنامج التدريبي في شكل ورشة عمل تتضمن تطبيقات عملية وعرض لبعض النماذج ومناقشة لبعض الحالات وذلك لصقل مهارات المشاركات، اللاتي أشدن بجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي البارزة في تسخير كافة الممكنات من أجل دعمهن وتطوير أعمالهن.

 

مجلس سيدات أعمال أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رائدات الأعمال اقتصاد الامارات مال واعمال

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