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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 35 لفافة وطربة حشيش بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرق الدلتا، من ضبط عاطل في الدقهلية بحوزته ١٢ طربة حشيش و٢٣ لفافة لجوهر الحشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائه بمنطقة الدراسات في المنصورة.


ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية بورود محضرا لقسم شرطة ثان المنصورة يتضمن ضبط "كامل عبدالعزيز أحمد البسيوني" 37 عاما عاطل وذلك حال تواجده بشارع "الدراسات" وبحوزته ۱۲ طربة حشيش و۲۳ لفافة لجوهر الحشيش و۳۳۰ جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض “مطواة”.


وبمواجهته في محضر الشرطة، ٕاعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

ضبط عاطل كميات الحشيش المخدر قبل ترويجه الدراسات

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