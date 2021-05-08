ضبط عاطل بحوزته 35 لفافة وطربة حشيش بالمنصورة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرق الدلتا، من ضبط عاطل في الدقهلية بحوزته ١٢ طربة حشيش و٢٣ لفافة لجوهر الحشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائه بمنطقة الدراسات في المنصورة.
ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية بورود محضرا لقسم شرطة ثان المنصورة يتضمن ضبط "كامل عبدالعزيز أحمد البسيوني" 37 عاما عاطل وذلك حال تواجده بشارع "الدراسات" وبحوزته ۱۲ طربة حشيش و۲۳ لفافة لجوهر الحشيش و۳۳۰ جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض “مطواة”.
وبمواجهته في محضر الشرطة، ٕاعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.