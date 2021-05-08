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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل: الجناينى برىء من مجاملة الزمالك.. وأبوريدة سبب أزمة المستحقات

محمد فضل
محمد فضل

كشف محمد فضل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، كواليس المكالمة المسربة لعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة السابق والخاصة بانحيازه للزمالك 

وقال محمد فضل الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"عمرو الجناينى ينتمى للزمالك ولكنه شخص نزيه نظيف اليد ، تعامل بحيادية تامة في كل القضايا التي عرضت علينا في اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة".


واصاف نجم الاهلى الأسبق :"لم أسمع مكالمة كلاب هاوس المسربة لعمرو الجناينى كاملة ، ولكن على ترابيزة اجتماع الجبلاية لم تحدث مجاملة للزمالك".


وتابع محمد فضل :" الواقعة الخاصة بمديونيات الأندية ، الاهلى دائماً يسدد أول بأول والزمالك كانت عليه مديونية فأخطرناهم بضرورة تسديدها سريعاً مع بعض الأندية مثل الاتحاد والمصرى ، وقررنا جدولة هذه المستحقات ، ودعا عمرو الجناينى مدير الحسابات ليقوم بعمل تعهد بتسديد أي أموال من كاف للزمالك للجبلاية مباشرة ، وشوفت الورقة بعينى ومعايا حالياً لانى كنت عامل مشكلة عشان عايز مساواة بين كل الأندية".
وواصل :" تم تسديد اول دفعة بهذه الطريقة ثم توقفت الجدولة ولم يتلزم مسئولو الزمالك بالتعهد وأخرج كاف مستحقات الزمالك بطريقة مباشرة للنادى عن طريق هانى أبو ريدة وحينما تحدثت معه أبلغنى انه كان يساعد الزمالك مثلما يتدخل لكل الأندية ولايعلم بالاتفاق بين الزمالك والجبلاية ، غقولتله وقتها هذا لايجوز وسيخلق عدم مساواة بين الأندية وهذا ماحدث بما يرضى الله".

محمد فضل الأهلى رئيس اتحاد الكرة

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