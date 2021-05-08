رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

تراس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

والتطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وتطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في اجازة عيد الفطر ، وإغلاق المحال والكافتريات و المولات في الساعة التاسعة مساء .

كما يبحث الاجتماع موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية باسعار مخفضة للمواطنين .