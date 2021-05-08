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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بـ«صحة البرلمان» تطالب بنشر ماكينات الصراف الآلي أمام مكاتب البريد مع قرب حلول عيد الفطر

ماكينات الصرف الآلي
ماكينات الصرف الآلي

حذرت النائبة الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التجمعات أمام بعض المصالح الحكومية خلال الأيام الأخيرة على الرغم من التحذيرات والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين بصورة لافتة للنظر، ودخول البلاد الموجة الثالثة للجائحة العالمية.

 

ودعت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب المواطنين إلى سرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة وتلقى لقاح كورونا ومنع التجمعات والزحام وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا أن الأمر ليس رفاهية فالدولة وفرت نوعين من اللقاح وعلينا أن نلتزم ونتلقى اللقاح للتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضحت عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام بعض المصالح الحكومية، بالتزامن مع حالة التهاون لدى البعض فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي زحام يشكل تهديد لحياتهم، إلا أن البعض يخالف كل التعليمات والتحذيرات وهو ما يشكل خطر على صحة المواطنين.

 

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وأكدت عضو لجنة الصحة في البرلمان، أن بعض العادات الخاصة بالتجمعات وفى ظل الظروف الراهنة قد تكون هذه التجمعات سببا فى تفشى الفيروس فى المجتمع، وإهدار الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة والتى شهدت بها العديد من المؤسسات العالمية، وأن هذه الإجراءات كانت سببا فى عدم تفشى كورونا فى المجتمع، والنهوض بالمنظومة الصحية بشكل كبير لتحسين مستوى الخدمة، وإطلاق حزمة من المبادرات التي كان لها دور كبير فى الحفاظ على صحة المواطنين.

 

وطالبت عضو لجنة الصحة التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي خاصة أمام مكاتب البريد لحماية كبار السن المترددين على هذه المكاتب لصرف المعاشات، بالإضافة للمواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وأن يكون هناك حرص من المواطنين في الحصول على الخدمات المميكنة قدر الإمكان للبعد عن أماكن التجمعات وفيما يخص الخدمات غير المميكنة التي تتطلب الحضور على الجميع أن يكون على قدر المسئولية وأن يتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية خارج المنزل والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي طوال الوقت للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي الفيروس.

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