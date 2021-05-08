بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان أمام عزبة حافظ بمركز ملوي جنوب المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ،اخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة رقم 1926 ن ا ج ميكروباص، بأخرى رقم 7921 ن ص ر، ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي أمام ملف حافظ بملوي، نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم جميل. ع خ ، 56 سنة، وحمادة. ط. ع 52 سنة، وفاطمة. ع. ش40 سنة، وهمسة. م. ك 21 سنة، ووفقي. ع. ا 56 سنة، وفاطمة. ع. ع 40 سنة، وداليا. م. ع 25 سنة، مقيمون جميعا بقرية المحرص بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة.