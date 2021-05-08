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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عربى الجنسية.. من هو ضحية رامز عقله طار اليوم؟

رامز جلال
رامز جلال

يحل المذيع السعودى على العليانى، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

وكان الفنان أحمد سعد، قد وقع ضحية الحلقة الأولى، وخلال المقلب، وجه سعد، عدة ضربات وألفاظ خارجة لرامز جلال، دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعد أن تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي.

وعبر الفنان أحمد سعد، عن  حبه للحيوانات، مؤكدا أنه يعشق كل أنواع الحيوانات ويريد تربية أسد في منزله.

وسخر رامز جلال، من هذا الأمر، قائلا :«عايز تربي أسد، ده عشان أنت برج الأسد يعني».

تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

وعلم "صدى البلد" أن الفنانة روبي اعتذرت عن الظهور في برنامج "رامز عقله طار" والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة إم بي سي .

وعرض البرنامج على روبي أجر وصل إلى ٢ مليون جنيه ؛ لكن في نهاية الأمر كان الاعتذار هو قرارها النهائي ، لعدم رغبتها في التعرض لأي إهانة خلال فقرة البرنامج.

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هالة صدقى 

وكشفت الفنانة هالة صدقي، أسباب هجومها على برنامج رامز جلال، قائلة: "أرفض الجزء الأول من حلقات برنامج رامز جلال الذي يتضمن إهانة للفنانين، ووصف النجوم بطريقة ساخرة".

وأضافت هالة صدقي ، في حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "رامز طلبني في احد مواسم البرنامج وأنا وافقت على اعتبار البرنامج ترفيهي للمشاهدين وأحداث المقالب مفبركة".

 

رامز عقله طار لوردينا رامز جلال المذيع السعودى على العليانى برنامج رامز عقله طار

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