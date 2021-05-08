صراع الكبار.. شوط أول سلبي بين برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الأسباني

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي برشلونة واتلتيكو مدريد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول سيطرة على الكرة من جانب فريق برشلونة كالمعتاد بنسبة وصلت إلي 67% مقابل 33% لـ أتليتكو مدريد.

وكانت الخطورة الكبيرة لفريق أتليتكو مدريد حيث سدد 7 كرات منهم 5 بين الثلاث خشبات مقابل ثلاث فقط لبرشلونة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويحل ريال مدريد ثانيا بـ 74 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثالث.