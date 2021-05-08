مفاجأت فى الحلقات الـ 5 الأخيرة من "نسل الأغراب"

استطاع مسلسل "نسل الأغراب" على مدار 25 حلقة ماضية، تحقيق نجاحاً كبيراً مع الجمهور وحصد نسب مشاهدة مرتفعة جدا جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة إلى تصدره ترند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض الحلقة بشكل يومى.



وخلال الحلقات الـ 5 المتبقية من المسلسل، يقدم المخرج والمؤلف محمد سامى، مفاجأت عديدة فى الأحداث، حيث تشهد الحلقات المتبقية أحداث مثيرة وصراعات أكثر بين أبطال العمل التى ستجمعهم العديد من المشاهد الهامة "ماستر سين"، خاصة مع وصول الأحداث إلى ذروتها فى الحلقات الماضية.



وتتمثل مفاجأت الحلقات المقبلة من المسلسل فى موقف غفران الغريب "أمير كرارة" من عساف "أحمد السقا" بعدما يعرف أن الأخير هو من أبلغ عن مكان أرض زراعة الأفيون، وكذلك كيف ستكون علاقة حمزة "أحمد مالك" بغفران بعد تهديده له بالقتل، إضافة إلى موقف جليلة "مى عمر" من غفران وعساف بعد طلاقها من الأول وأزماتها الأخيرة مع الثانى.



"نسل الأغراب" حقق مردود كبير مع الجمهور، لاسيما أنه ملئ بالاحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التى برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور.



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.