أسعار السمك والجمبرى في الأسواق اليوم .. فيديو

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” الاخبارى ، أسعار الأسماك والجمبري ، اليوم السبت، في أحد الأسواق بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية .

و انخفض سعرالسمك البلطي والجمبري، بينما ارتفع سعر الكابوريا والمكرونة السويسي، واستقرت أسعار عددًا من أنواع الأسماك .

وقال حلمى بائع بأحد محلات السمك، أن سعر كيلو البلطي٣٠جنيه ، والمكرونة ٦٠ جنيه ، والجمبري 180 جنيه .

وتعد الأسماك من الأكلات الأساسية على موائد المصريين في الأعياد ومناسبات الربيع وشم النسيم، رغم التحذيرات الشديدة المتكررة كل عام من خطورة تناول الأسماك المملحة من أطباق الفسيخ والرنجة، إلا أن المصريين لا يمتنعون نهائيا عن تناولها، ولكن ينصح بشرائها من أماكن موثوقة تتبع الإرشادات السليمة لصناعتها.