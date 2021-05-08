على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

أعادت ابنة الفنانة نادية العراقية، منشورا قديما لوالدتها تتحدث فيه عن مرضها ودخولها العناية المركزة وما تشعر به بداخلها وكان ذلك فى مارس الماضى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتعلق عليه ابنة الفنانة.

وقالت نادية فى منشورها القديم: "العناية المركزة يوضع فيها المريض علي جهاز تنفس يعطي الاوكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب، ويسمى الموت الاكلينيكي.. المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله سبحانه.. يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء اخر النفق ليرحل بسلام".

وكتبت ابنة نادية، تعليقًا على منشور والدتها، قائلة: "يا حبيبتي يا أمي بعد الشر عنك يا رب، ازاي كتبتي كده من شهر!! لا إله إلا الله ربنا يطول في عمرك يا نور عيني يا رب ومتحرمش منك، بدري كده انا ماليش غيرك شدي حيلك يا حبيبتي وارجعيلي بألف سلامة".

وكشف مصدر لصدي البلد، أن الفنانة مازالت محتجزة بالمستشفي وخاضعة لجهاز التنفس الصناعي.

تطورات الحالة الصحية

وكشف أدهم أحمد ابن الفنانة نادية العراقية، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا ودخولها العناية المركزة.

وكتب أدهم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أمي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...ارجو الدعاء".

وتابع: "اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها، اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا، للهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين".

يأتي ذلك بعد ما ضربت عدة أزمات صحية، الفنانة نادية العراقية، بدأت بـ نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هي وباقي أسرتها، إذ كتبت عبر حسابها: «يلا كملت .. برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان».