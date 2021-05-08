رئيس الوزراء يوجه بمواجهة البناء العشوائي على الأرض الزراعية خلال أجازة العيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة البدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة.

وأشار إلى أنه تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن هذه المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.



وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات, وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.