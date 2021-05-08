انتشال 4 جثث من ترعة ناصر غرب الإسكندرية

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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، في انتشال جثة أخرى من ترعة ناصر بالعامرية، ليصل إجمالي الجثث التي تم انتشالها 4 جثث بعد غرقهم في حادث تروسيكل اليوم السبت.

وقال الدكتور رأفت حمزة أحد الغواصين المشاركين في أعمال الإنقاذ إن البحث لا يزال جاريًا عن الغريق الأخير.

وغرق 5 أشخاص بترعة ناصر بمنطقة العامرية في الإسكندرية، ونجحت قوات الإنقاذ في انقاذ 7 أخرين سقط بهم تروسيكل يقل عددًا من عمال اليومية في ترعة ناصر بحي العامرية ثان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بسقوط تروسيكل في ترعة بالعامرية.

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وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل 12 عاملا من عمال اليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة غواصين الخير في إنقاذ 7 عمال بينما غرق 5 آخرين وتم انتشال 4 جثامين وجارى البحث عن الباقيين داخل مياه الترعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.