تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، الأمريكية جلوريا فيتال والتي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها في مطار جون كيندي في نيورك مساء الجمعة وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح وسهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار ورافقوها حتى فندق الإقامة على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تواصلت من قبل مع داستن فيتالي ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجاً سياحياً متكاملاً يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضائها سوف يرافقوها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.