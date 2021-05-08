ضبط المتهم بسرقة لاب توب من سيارة فى بنها

بعد نشر الفيديو ..

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "فى عز الظهر سرقة سيارة لواء شرطة بالمعاش بمدينة بنها" وتناول الخبر المنشور سرقة جهاز لاب توب من داخل سيارة أثناء توقفها بأحد الشوارع بمنطقة بنها .



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة بنها من “طبيب بإحدى المستشفيات” بإكتشافه سرقة جهاز لاب توب من داخل السيارة ملك والده حال تركها بأحد الشوارع بمنطقة بنها بالقرب من محل عمله ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جهاز اللاب توب المستولى عليه، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

